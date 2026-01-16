Специалист объяснил, на что указывает увлечения гаданиями

Причины, по которым взрослые продолжают верить в астрологические прогнозы, гадания и народные приметы, связаны с детской бессознательной потребностью в внешних системах, создающих иллюзию контроля и предсказуемости. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала начальник департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета, клинический психолог Лариса Овчаренко.

© globallookpress

«Почему люди верят в гадания и приметы? Это простой способ справиться со своими страхами и желаниями. В детстве мы все проходим через стадию "магического мышления", когда кажется, что можно все. Потом мы понимаем, что это не так. Но потребность чувствовать контроль остается, и тогда на помощь приходят суеверия. Это как мостик между детской верой во всемогущество и взрослой реальностью», – отметила Овчаренко.

По ее словам, эмоционально зрелая личность в первую очередь опирается на внутренние ресурсы, а не ищет подтверждения своим силам в гороскопах или приметах.

«Если взрослый человек продолжает искать подтверждения своим силам или ограничениям не в себе, а, например, в гороскопах или приметах вроде черной кошки, это говорит об эмоциональной незрелости. Психологически и социально зрелая личность опирается в первую очередь на себя: на свой опыт, знания, компетенции и внутренние ресурсы», – пояснила Овчаренко.

Она подчеркнула, что к таким практикам обычно прибегают в моменты повышенной тревоги, в сложных жизненных обстоятельствах или когда требуется принять важное решение, особенно если внутренние ресурсы и уверенность в себе оказываются недостаточными.