Как выглядят люди с высоким уровнем силы воли

Целеустремлённые отличаются собранностью, тонусом и хорошей координацией.

Слабая воля отражается в расслабленных и неуклюжих движениях. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Сила воли всегда имеет телесный отклик. Если вы посмотрите на людей, которые действительно волевые, то по ним будет видно, что они всегда телесно очень собранные, они очень тонизированные. Те люди, у которых с волей первый-второй уровень, так сказать, такие немножечко мягкие, расслабленные, неторопливые, очень часто нескоординированные. Они очень часто отличаются даже по бодидинамике».

Ранее Соловьёва порекомендовала шахматы для развития силы воли. Игра помогает удерживать внимание и совершенствовать когнитивную деятельность.