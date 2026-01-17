Почему в конфликтах на работе чаще всего виновны мужчины

Мужской пол провоцирует конфликты в коллективе чаще примерно на 30%, заявил в пресс-центре НСН Валентин Алимов.

Во-первых, у мужчин больше тестостерона, а во-вторых, работа для них является более чувствительным вопросом, так как на них лежит больше ответственности, поэтому и конфликты они провоцируют чаще. Об этом в пресс-центре НСН рассказал психолог Валентин Алимов.

«Не думаю, что нужно подчеркивать эту разницу в обе стороны. Тем не менее, мужчины создают конфликтные ситуации чаще примерно на 30%. Связано это с тем, что, во-первых, у мужчины в организме тестостерона в 20 раз больше, чем у женщины, а именно он отвечает за агрессию и конкуренцию. Вторая причина – это социальная роль. Мужчины более уязвимы в работе – это социальная роль добытчика, социальная роль человека, который несет ответственность за обеспечение своей семьи. Соответственно ценность работы для него выше. Но эта статистика не касается плетения интриг», - намекнул он.

