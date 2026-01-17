Почему отпуск не помогает отдохнуть и как это исправить

Большинство людей уже через месяц после отпуска чувствуют себя такими же уставшими, как и до него. Стресс запускает в психике механизм, который не дает забыть о работе даже на отдыхе. ​​Ученые назвали это явление «парадоксом восстановления». Как правильно отдыхать, чтобы восстановить нервную систему, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.

Почему отдых не помогает восстановиться

По ее словам, многие люди путают отдых со сменой вида деятельности, поэтому им не удается восстановить психологические ресурсы во время отпуска.

Например, если человек во время отпуска запланировал путешествие в другую страну, особенно, где он ни разу не был, то это не отдых, а смена вида деятельности. Такое путешествие — это большое количество потраченной энергии, а не восстановление ресурсов. Чтобы организовать поездку, человек уже должен напрячься и потратить достаточно много жизненных сил. А когда он приезжает на место, то ему нужно время на адаптацию, он ездит на экскурсии, получает много новых эмоций и впечатлений. Это нельзя назвать отдыхом, в котором ваша нервная система восстанавливается, — объяснила психолог.

Кроме того, даже уезжая в другие страны, многие россияне не могут оторваться от работы, постоянно думают о задачах, держат руку на пульсе и остаются на связи с начальством и коллегами. А это вообще недопустимо во время восстановления и отдыха, где бы вы ни находились, подчеркнула специалист.

Поэтому нужно договариваться и с собой, и с работой, что есть определенная область вашего отдыха, куда профессиональная деятельность не имеет права заходить. В первую очередь надо жестко договориться с собой, то есть на осознанном уровне выставить себе новые правила отдыха и ограничения. Например, заблокировать все рабочие номера телефонов и доступы к вам через мессенджеры или не брать трубки. Важно отключаться от этого. Но без договора с собой у вас ничего не выйдет, — заверила Абравитова.

Каким должен быть настоящий отдых

По мнению психолога, чтобы по-настоящему эмоционально и психологически разгрузиться, снять напряжение с нервной системы, отдых должен быть совершенно иным:

это должна быть некая прострация, медитация;

желательно, чтобы вы находились либо с очень близкими своими людьми в расслабленном состоянии, либо один на один с собой;

хорошо бы это время посвятить «ничегонеделанию».

Качественная перезагрузка не требует длительного пребывания вне работы или вне вашей обычной жизни. Достаточно трех-четырех дней, чтобы полностью перезагрузиться и восстановиться, если вы хорошенько позволили себе выспаться, потянуться, ни о чем не думать, в хорошем смысле слова, то есть не нагружать свой мозг проблемами и работой, — порекомендовала собеседница «ВМ».

Можно даже находиться в это время дома, смотреть сериалы или читать книги, но позволить себе именно отключиться от обыденности и забыть про работу, добавила психолог.

Мозгу требуется 14 дней, чтобы восстановиться после новогодних каникул, потому что возникает постотпускной синдром или синдром «мозга в спячке». За 10 дней отдыха от рабочих задач мозг деактивировал и «расстроил» нейронные связи, отвечающие за концентрацию, многозадачность и рабочую память. Однако его нужно разбудить не с помощью встряски, а щадящей когнитивной зарядкой. «ВМ» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, как «включить» мозг и вывести его из спящего режима.