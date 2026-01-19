Эксперт объяснила трудности в коммуникации с молодыми сотрудниками

Психолог объяснила трудности в коммуникации с молодыми сотрудниками
Зачастую они не признают иерархию, опыт старших коллег и всякое общение могут счесть «токсичным».
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Зара Арутюнян.
«В офисах все говорят о том, что невозможно взаимодействовать с юными коллегами, потому что они всякую коммуникацию называют токсичной. Они не понимают иерархии, не понимают её смысла. Они не понимают, что человек, который 30 лет делает это дело, лучше разбирается, поэтому он говорит сверху. Юные работники отказываются понимать это, хотят, чтобы с ними говорили на равных. Это часть нарративов, когда пошатнулись иерархии, пошатнулись многие представления о добре и зле».