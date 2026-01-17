Назван простой способ защиты от выгорания для студентов

Развитая осознанная саморегуляция помогает студентам существенно снизить негативное влияние стресса на психологическое благополучие. К такому выводу пришли ученые из Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований (ФГБНУ «ФНЦ ПИ»), проанализировав данные 2189 студентов из 13 городов России. Результаты исследования опубликованы в журнале Consortium PSYCHIATRICUM и указывают на высокий потенциал программ по развитию саморегуляции в колледжах и вузах.

© Газета.Ru

В последние годы студенты все чаще сталкиваются с ростом учебной нагрузки, эмоционального напряжения и неопределенности, что повышает риск хронического стресса и выгорания. Исследователи решили выяснить, какой внутренний психологический ресурс способен смягчать эти негативные эффекты. В центре внимания оказалась осознанная саморегуляция достижения цели — высший уровень психической регуляции, позволяющий человеку ставить цели, планировать действия и управлять их реализацией.

В ноябре 2024 года ученые провели масштабный онлайн-опрос среди студентов младших курсов колледжей и университетов. Участники заполняли валидизированные методики, оценивающие уровень осознанной саморегуляции, психологического благополучия, а также выраженность трех форм стресса: острого, хронического и воспринимаемого.

Анализ данных показал устойчивую закономерность: чем выше уровень осознанной саморегуляции, тем ниже показатели всех видов стресса и тем выше субъективное психологическое благополучие. Корреляции между саморегуляцией и стрессом оказались отрицательными (от –0,13 до –0,48), тогда как связь с благополучием — выраженно положительной (r = 0,55).

Ключевым результатом стал регрессионный анализ. Даже при одновременном учете острого, хронического и воспринимаемого стресса осознанная саморегуляция сохраняла самостоятельный вклад в благополучие студентов. Максимальный стандартизированный коэффициент (β = 0,26) указывает на то, что саморегуляция выступает не только ресурсом благополучия, но и своеобразным «буфером», смягчающим разрушительное воздействие стресса.

«Мы увидели четкую закономерность: чем выше уровень осознанной саморегуляции, тем ниже стресс и выше благополучие студентов», — отметила Варвара Моросанова, доктор психологических наук, заведующая лабораторией психологии саморегуляции ФНЦ ПИ.

По её словам, развитая саморегуляция действительно может служить важным ресурсом профилактики и преодоления стресса в студенческой среде.

Исследователи подчеркивают, что осознанная саморегуляция может рассматриваться наравне с такими защитными факторами, как оптимизм, самоэффективность, жизнестойкость и эффективные копинг-стратегии. Развитие навыков целеполагания, гибкого планирования, оценки результатов и ответственности способно стать практическим инструментом поддержки психического здоровья студентов.

Авторы считают, что внедрение программ по развитию осознанной саморегуляции в образовательных организациях может внести значимый вклад не только в благополучие учащихся, но и в общественное здоровье в целом, помогая молодым людям эффективнее справляться с растущими академическими и социальными требованиями.