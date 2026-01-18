Психолог обвинила коллег в «инвалидизации» общества

Зачастую терапия не помогает справиться с травмами, а делает из них культ. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Зара Арутюнян.

«Мы лечили травмы, занимались психическим здоровьем, чтобы люди были здоровыми, а по итогу получили, что людей инвалидизируют психологи. Большая часть работы психологов по выявлению травмы — она не для того, чтобы справиться с этим, а для того, чтобы сделать из этого для человека культ. К сожалению, очень многие молодые носятся со своими травмами, совершенно не понимая, что в травме ничего страшного нет. Мы растём через травматизацию — это точки роста, мы что-то должны преодолевать, нам должно быть больно, мы должны страдать, чтобы стать людьми. Это пропало. Они просто молятся на бога своей травмы, своего насилия в детстве, в обществе, и, к сожалению, они не растут. Психологическим здоровьем не пахнет. Боль сделали культом и всех — больными».