Ученые выяснили, чем гнев отличается от ненависти

Не стоит путать эти два чувства. Международная команда учёных выяснила, чем гнев отличается от ненависти.

В концепции их исследования гнев означает готовность к переговорам. Он появляется, когда партнёр по коммуникации недооценивает интересы человека и мотивирует требовать объяснений и извинений.

В случае с ненавистью ситуация принципиально другая. Она проявляется при коммуникации с человеком, само существование которого воспринимается как угроза. Цель эмоции — нейтрализовать: дистанцироваться, подорвать статус оппонента или даже исключить его из своей жизни.