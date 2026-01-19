Как перестать заедать эмоции сладким

Знакомо чувство, когда съедаешь кусочек торта, а потом не можешь остановиться? Дело не в слабой силе воли, а в дофамине — гормоне удовольствия, который щедро выбрасывается в мозг при каждом новом «сладком» укусе. Но хорошая новость в том, что этот самый дофамин можно получать и другими, более полезными путями.

Как же перестать заедать эмоции сладким? Врач-диетолог Регина Ахуньянова советует простое и приятное упражнение под названием «Список дофамина». Его суть — сознательно найти и записать другие источники радости, отмечает издание «ДокторПитер».

Начните с простого: вспомните, что приносит вам удовольствие кроме еды. Может, это расслабляющая ванна, массаж, прогулка, шопинг, игра с детьми или домашним питомцем, рыбалка, чтение, вышивание или даже уборка под любимый подкаст. Запишите все, что приходит в голову, в заметки телефона. Возвращайтесь к этому списку, дополняйте и обновляйте его.

Чем больше пунктов в вашем личном «дофаминовом» списке — в идеале десятки — тем лучше. Это ваш арсенал против случайных набегов на холодильник. Для удобства можно разделить занятия на две группы: те, что дают «быстрый» дофамин здесь и сейчас (например, позвонить другу или включить любимую песню), и те, что требуют чуть больше планирования (поход в театр или поездка за город). Когда в следующий раз потянет за добавкой, просто откройте список и выберите себе удовольствие по душе — без лишних калорий.