Коуч рассказала, что делать, если раздражает привычка партнера

Коуч по отношениям Джини Десмонд-Харрис дала совет женщине, которую ночная привычка жениха заставила задуматься о разрыве помолвки. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, со своим избранником Шейном она встречается три года и должна выйти за него замуж летом.

«Он просто мечта за исключением одного: в детстве Шейн подвергся ужасному физическому и эмоциональному насилию. Когда он спит, ужасные кошмары заставляют его кричать от ужаса. Это случается не так часто, как раньше, но когда случается, мне страшно», — призналась девушка.

После терапии мужчина смог вести полноценную жизнь, подчеркнула она, но кошмары остались. Сейчас автор письма раздумывает, не лучше ли расстаться, чтобы не нарушать собственный сон и дальше.

В ответ Десмонд-Харрис призвала попробовать спасти отношения, раз мужчина хорош в остальном.

«Вы можете попробовать спать в разных комнатах, если есть такая возможность. Беруши могут снизить уровень шума и сделать его менее раздражающим. И вам обязательно следует уговорить его вернуться к терапии», — порекомендовала специалист.

Однако коуч также попросила женщину обратить внимание на то, что она думает о разрыве и при этом даже не пытается сделать что-то, чтобы решить проблему.

«Возможно, отношения вас не устраивают и больше похожи на кошмарный сон, поэтому вы ищете вескую причину для разрыва», — заключила Десмонд-Харрис.

