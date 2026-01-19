Сексолог рассказала, как достичь оргазма во сне

Клиторальный оргазм — самый распространенный вид достижения сексуальной кульминации у женщин, но не единственный, напомнила сексолог Джиджи Энгл. Совет женщинам, желающим достичь оргазма во сне, она дала в беседе с Metro.

По словам Энгл, ночной оргазм может происходить не только у мужчин, но и у женщин из-за нарастания сексуального напряжения в теле, достигающего апогея, когда человек спит. Обычно, продолжила она, это происходит из-за сексуальной фантазии, перекочевавшей из реальности в сон, или случайного сновидения, которое мозг интерпретирует как сексуальную стимуляцию.

Чтобы добиться оргазма во сне, сексолог предлагает посмотреть фильм для взрослых или прослушать аудио-порно непосредственно перед сном, чтобы усилить сексуальное напряжение.