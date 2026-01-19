Психолог назвал неочевидный фактор, который влияет на продолжительность жизни

Важно давать себе достаточно времени для отдыха. Психолог Эндрю Макхилл объяснил, почему крайне важно спать не менее семи часов в сутки. По словам эксперта, ограниченное время сна напрямую влияет на продолжительность жизни человека.

Врач уточнил, что сон менее семи часов в сутки более опасен, чем неправильное питание, сидячий образ жизни, одиночество, а также социально-экономический статус человека.