Психолог назвал неочевидный фактор, который влияет на продолжительность жизни

Психолог назвал неочевидный фактор, который сильно влияет на продолжительность жизни
Важно давать себе достаточно времени для отдыха. Психолог Эндрю Макхилл объяснил, почему крайне важно спать не менее семи часов в сутки. По словам эксперта, ограниченное время сна напрямую влияет на продолжительность жизни человека.
Врач уточнил, что сон менее семи часов в сутки более опасен, чем неправильное питание, сидячий образ жизни, одиночество, а также социально-экономический статус человека.
«Мы всегда считали, что сон важен, но теперь подтвердили это. Людям следует стремиться к тому, чтобы спать от семи до девяти часов, если это возможно», — сказал эксперт.