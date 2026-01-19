Психологи ответили, как нейтралитет по острым вопросам вредит репутации

Не нужно стесняться высказывать свое мнение, и новое исследование Виргинского университета это подтверждает. В него вошли 11 экспериментов, проведенных в США, с их результатами можно ознакомиться в Journal of Experimental Psychology: General.

«Когда кто-то выражает нейтральную точку зрения, мы в действительности относимся к ней скептически и считаем такого человека менее нравственным — фактически, таким же безнравственным, как и того, кто придерживается противоположных взглядов», — объясняет Габриэль Адамс, доцент в области государственной политики, делового администрирования и психологии, одна из руководителей исследования.

В одном из экспериментов, проходивших в формате онлайн-анкетирования, приняли участие 600 человек. Им предложили прочитать о коллеге, который либо поддерживал увеличение иммиграции, либо выступал против, либо занимал нейтральную позицию, и попросили оценить его моральные качества. Кроме того, у участников выяснили собственную точку зрения на этот счет.

«Неудивительно, что те, чьи взгляды совпадали с участниками, оценивались более положительно. Однако те, кто выражал нейтральную точку зрения, получили столь же низкие оценки, как и те, чья позиция противоречила взглядам участников», — говорит психолог.

Нейтралитет равен равнодушию и нерешительности

В другом испытании каждый из 605 онлайн-участников должен был представить себя гостем праздничного застолья, на котором подняли тему открытия поблизости пункта безопасного потребления наркотиков. И вновь нужно было обозначить как свою позицию, так и отношение к собеседнику в зависимости от того, какое мнение у него по этому вопросу.

«В целом участники воспринимали гостя, занявшего нейтральную позицию, как более склонного избегать конфликтов и действующего стратегически, по сравнению с теми, кто соглашался или не соглашался с ними. В то же время они считали нейтрального гостя более равнодушным и нерешительным в этом вопросе по сравнению с теми, кто четко определился со своей позицией», — продолжает исследовательница.

В третьем сценарии, используя общенациональную репрезентативную выборку, ученые попросили участников представить, что они просматривают соцсети и видят пост, где человек заявляет, что он против, нейтрален или поддерживает спорную инициативу. Как и следовало ожидать, наиболее положительно оценивались те, чьи взгляды совпадали с участниками. Однако примечательно, что авторы постов с нейтральной позицией оценивались так же негативно, как и те, кто открыто с ними не соглашался.

Согласиться не соглашаться

В совокупности 11 исследований привели к выводу, что подчеркнутый нейтралитет симпатии у окружающих не вызывает.

«Люди считают, что такая нейтральность — по сути, способ усидеть на двух стульях. Это попытка создать стратегически выгодную репутацию, показаться сопереживающим и избежать конфликта. Проблема в том, что окружающие воспринимают это скорее как отсутствие стержня, — отмечает Адамс. — Наше исследование указывает: людям не стоит бояться высказывать свое мнение. Возможно, нейтральная позиция — не лучший путь к конструктивному и уважительному диалогу. Более продуктивный способ вести цивилизованную беседу — озвучить свою точку зрения и пояснить ее, ведь расхождение во взглядах — не самое страшное на свете».

Адамс призналась, что результаты ее саму несколько удивили.