Психологи ответили, как нейтралитет по острым вопросам вредит репутации

Нейтралитет по острым вопросам вредит репутации, выяснили психологи
Не нужно стесняться высказывать свое мнение, и новое исследование Виргинского университета это подтверждает. В него вошли 11 экспериментов, проведенных в США, с их результатами можно ознакомиться в Journal of Experimental Psychology: General.
«Когда кто-то выражает нейтральную точку зрения, мы в действительности относимся к ней скептически и считаем такого человека менее нравственным — фактически, таким же безнравственным, как и того, кто придерживается противоположных взглядов», — объясняет Габриэль Адамс, доцент в области государственной политики, делового администрирования и психологии, одна из руководителей исследования.
В одном из экспериментов, проходивших в формате онлайн-анкетирования, приняли участие 600 человек. Им предложили прочитать о коллеге, который либо поддерживал увеличение иммиграции, либо выступал против, либо занимал нейтральную позицию, и попросили оценить его моральные качества. Кроме того, у участников выяснили собственную точку зрения на этот счет.
«Неудивительно, что те, чьи взгляды совпадали с участниками, оценивались более положительно. Однако те, кто выражал нейтральную точку зрения, получили столь же низкие оценки, как и те, чья позиция противоречила взглядам участников», — говорит психолог.
Нейтралитет равен равнодушию и нерешительности
В другом испытании каждый из 605 онлайн-участников должен был представить себя гостем праздничного застолья, на котором подняли тему открытия поблизости пункта безопасного потребления наркотиков. И вновь нужно было обозначить как свою позицию, так и отношение к собеседнику в зависимости от того, какое мнение у него по этому вопросу.
«В целом участники воспринимали гостя, занявшего нейтральную позицию, как более склонного избегать конфликтов и действующего стратегически, по сравнению с теми, кто соглашался или не соглашался с ними. В то же время они считали нейтрального гостя более равнодушным и нерешительным в этом вопросе по сравнению с теми, кто четко определился со своей позицией», — продолжает исследовательница.
В третьем сценарии, используя общенациональную репрезентативную выборку, ученые попросили участников представить, что они просматривают соцсети и видят пост, где человек заявляет, что он против, нейтрален или поддерживает спорную инициативу. Как и следовало ожидать, наиболее положительно оценивались те, чьи взгляды совпадали с участниками. Однако примечательно, что авторы постов с нейтральной позицией оценивались так же негативно, как и те, кто открыто с ними не соглашался.
Согласиться не соглашаться
В совокупности 11 исследований привели к выводу, что подчеркнутый нейтралитет симпатии у окружающих не вызывает.
«Люди считают, что такая нейтральность — по сути, способ усидеть на двух стульях. Это попытка создать стратегически выгодную репутацию, показаться сопереживающим и избежать конфликта. Проблема в том, что окружающие воспринимают это скорее как отсутствие стержня, — отмечает Адамс. — Наше исследование указывает: людям не стоит бояться высказывать свое мнение. Возможно, нейтральная позиция — не лучший путь к конструктивному и уважительному диалогу. Более продуктивный способ вести цивилизованную беседу — озвучить свою точку зрения и пояснить ее, ведь расхождение во взглядах — не самое страшное на свете».
Адамс призналась, что результаты ее саму несколько удивили.
«В этом исследовании мы хотели понять, вознаграждается ли нейтралитет. Оказывается, то, чего мы хотим получить, занимая нейтральную позицию, не совпадает с тем, как ее воспринимают окружающие. Это, на мой взгляд, и есть главный вывод статьи», — заключила она.