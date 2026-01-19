Пять шагов от эксперта в борьбе с прокрастинацией

Как отметила клинический психолог Лидия Иншина, прокрастинация — это не недостаток характера. Это грамотная стратегия вашей психики по уклонению от боли, которую вы сами же и создали. Бороться с ней бесполезно. Нужно её декодировать и обезвредить.

В комментарии RuNews24.ru клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина рассказала о 5 шагах, которые помогут создать условия для противодействия прокрастинации.

«Вы называете это прокрастинацией. Я называю это системным саботажем. Это не вы «ленивы». Это ваша лимбическая система (центр страха и удовольствия) грамотно блокирует работу префронтальной коры (центра планирования), спасая вас от мнимой угрозы: стресса, скуки, страха оценки или провала. Вы не откладываете дело — вы бежите от дискомфорта, который с ним ассоциируете. И пока вы сражаетесь с собой как с врагом, саботаж только крепнет. Ваша ошибка в том, что вы пытаетесь «найти мотивацию». Мотивация — это следствие действия, а не его причина. Ждать её — всё равно что ждать, что аппетит придёт к сытому человеку. Нужно не ждать, а создавать условия, где саботаж становится невыгодным».

Шаг 1: «Атомарный старт» — обманите мозг.

Ваш мозг паникует перед масштабом. Уменьшите задачу до абсурдно крошечного, не вызывающего отторжения шага. Не «написать отчёт», а «открыть документ и написать заголовок». Не «убраться в доме», а «протереть один стол». Цель — не результат, а запуск процесса. Сделав микро-шаг, вы часто «вкатываетесь» в дело, потому что психологический барьер уже преодолён.

Шаг 2: Назначьте «встречу с самим собой» и легализуйте бездействие.

Не «сделаю когда-нибудь». Поставьте в календарь: «Четверг, 10:00-10:25 — работа над презентацией». Ограничьте время 25 минутами (техника Pomodoro). А главное — запланируйте прокрастинацию. Решите: «С 10 до 11 я работаю, а с 11 до 11:30 я имею полное право смотреть видео с котиками». Когда безделье становится разрешённым, а не украденным, его привлекательность падает.

Шаг 3: Экстернализируйте Внутреннего Саботажника.

Отделите эту силу от себя. Дайте ей имя («Паникёр», «Советчик»). Когда звучит внутренний голос «Зачем сейчас? Сделаешь потом», признайте: «Это говорит Советчик. Его задача — спасти меня от усилий. Но его план ведёт к авралу и стыду».

Затем спросите себя: «Что я буду чувствовать через час/день/неделю, если послушаюсь его? А что буду чувствовать, если сделаю даже один микро-шаг?». Этот диалог переводит борьбу из эмоциональной в тактическую плоскость.

Шаг 4: Препарируйте скрытый страх.

Задайте себе жёсткий вопрос: «Что конкретно страшного случится, если я начну это делать прямо сейчас?». Часто ответ — «Я сделаю это плохо», «Меня раскритикуют», «Я почувствую себя глупо». Это и есть ядро саботажа. Теперь спросите: «А что случится, если я сделаю это НЕИДЕАЛЬНО, но сделаю?». Выживете? Скорее всего, да. Этот контраст лишает страх власти.

Шаг 5: Создайте немедленную «вознаграждающую экологию».

Мозг работает по принципу сиюминутной выгоды. Прокрастинация даёт её сейчас (удовольствие от бездействия), а работа — где-то в туманном будущем. Измените это. Чётко назначьте себе конкретную, моментальную «награду» за старт. «После 25 минут работы я выпью свой любимый кофе с тем самым печеньем» или «сразу позвоню другу». Не абстрактное «потом отдохну», а осязаемый приз, следующий за усилием. Вы учите мозг новой схеме: действие = быстрое позитивное подкрепление.