Психолог рассказала о технике, позволяющей контролировать свои эмоции

Нередко конфликты возникают на пустом месте из-за недопонимания или под воздействием эмоций. Контролировать свое состояние поможет специальная техника, рассказала психотерапевт Ольга Аванесян.

Большинство конфликтов можно избежать, если вовремя успокоиться и взять свои эмоции под контроль. По словам психолога, психотерапевта Ольги Аванесян, для этого можно использовать специальную технику.

В разговоре с «Радио 1» врач назвала метод «поймай мысль до эмоции».

«Иногда эмоция накрывает с головой, а поступок совершается будто сам собой. Но есть цепочка, которая срабатывает за доли секунды», — сказала она.

Аванесян уточнила, сначала приходит мысль-спусковой крючок, а затем следует эмоция, вызванная этой мыслью, и только потом – автоматическая реакция.

Если поймать мысль-спусковой курок и подумать, осознать ее, цепь прерывается, поэтому не будет эмоционального ответа на мысль.

Психолог объяснила, запретить себе чувствовать невозможно, но можно перехватить мысль, которая это чувство создала.