Исследование разрушило популярный миф о токсичной маскулинности

Ученые исследуют, можно ли количественно оценить «токсичную маскулинность» — концепцию, появившуюся в 1980-х, которая описывает ситуации, когда стереотипные мужские черты, такие как агрессия или желание доминировать, наносят вред окружающим. Новое исследование, опубликованное в журнале Psychology of Men & Masculinities, выявило основные признаки, позволяющих выявить токсичность у мужчин.

Исследование в Новой Зеландии

Команда Деборы Хилл Коун из Оклендского университета (Новая Зеландия) использовала результаты масштабного опроса за несколько лет, в котором участвовали почти 50 000 человек. Из них более 15 000 были гетеросексуальными мужчинами. Ученые оценивали, насколько важна для участников их гендерная идентичность, насколько они поддерживают равноправие и профилактику домашнего насилия, а также склонны ли к стереотипным представлениям о «месте» разных групп в обществе.

На основе статистического анализа мужчин разделили на пять категорий. Лишь 3,2 % оказались «враждебно-токсичными», проявляя высокий уровень сексизма и неприязнь к меньшинствам. Самая многочисленная группа (35,4 %) была «атоксичной», нормальной, не причиняя вреда другим своим «стереотипно мужским» поведением. Две средние группы отличались по степени терпимости к меньшинствам, а четвертая — «доброжелательно-токсичная» — демонстрировала умеренные проявления сексизма, но без агрессии.

«В среднем мужчины не монстры. Наличие сильной идентичности как мужчины не делает человека токсичным», — подчеркивает Стивен Сандерс из Университета штата Орегон.

Риск попасть в группу мужчин с враждебной токсичной маскулинностью выше у тех, кто старше, не женат, без работы, религиозен или принадлежит к этническим меньшинствам. Он также повышается у мужчин с консервативными политическими взглядами, низким доходом и низким уровнем образования.

Позитивная сторона мужественности

Ученые отмечают, что многие стереотипные мужские качества, такие как конкурентоспособность, лидерство и настойчивость, могут быть полезны в умеренных пределах. Проблемы возникают, когда они превращаются в обязательные нормы поведения и мешают проявлять эмоции или уязвимость.

«Мужчины, которые не могут позволить себе быть уязвимыми, чаще прибегают к алкоголю, наркотикам и имеют повышенный риск самоубийства», — говорит Район Макдермотт из Университета Южной Алабамы.

Шкалы для измерения токсичной маскулинности помогают обнаруживать проблемные модели поведения и разрабатывать профилактические программы, ориентированные на конкретные группы мужчин. Майкл Флуд из Квинслендского технологического университета отмечает, что такие исследования позволяют учитывать культурный и социальный контекст региона при создании этих программ.

«Важно понимать, что быть мужественным не значит быть токсичным. Существуют положительные проявления маскулинности, полезные как для мужчин, так и для общества», — подытоживает Хилл Коун.

Исследование подтверждает, что лишь небольшой процент мужчин придерживается проблемных аспектов маскулинности, а умеренные проявления мужских качеств могут быть нормальными и даже социально полезными.