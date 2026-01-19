Как не залипнуть в виртуальном романе и вернуться к реальности

Часто такие отношения начинаются красиво и незаметно. Переписка затягивает, а человек по ту сторону экрана будто понимает с полувзгляда, и кажется совсем родным.

Проблема в том, что это ощущение близости не всегда имеет отношение к реальной связи. Психолог Радмила Бакирова рассказала о красных флагах, которые помогают распознать ловушку и мягко из нее выйти.

Иллюзия идеальности рождается из неполноты информации

В переписке всегда присутствует монтаж. Человек показывает отредактированную версию себя, а остальное достраивается фантазией.

«Мозг автоматически заполняет паузы тем, что хочется видеть, а не тем, что есть. Именно поэтому виртуальный избранник часто кажется почти безупречным, в отличие от живых людей с их неловкостями и противоречиями», — объясняет эксперт.

Интенсивность общения не равна глубине связи

Много сообщений, длинные ночные разговоры и ощущение постоянного контакта создают чувство вовлеченности, но это не всегда близость. Настоящая связь проверяется не словами, а совместным проживанием реальности: там есть место паузам, разногласиям, телесному присутствию, бытовым мелочам. Если контакт существует только в словах, он остается в зоне фантазии.

Виртуальный роман часто подменяет неудовлетворенные потребности

Псевдо-близость особенно легко захватывает, когда в жизни не хватает тепла, признания или эмоциональной поддержки.

«Виртуальное общение быстро закрывает эти дефициты, не требуя сложных шагов и риска. Но проблема не в самом формате, а в том, что он начинает заменять реальную жизнь, а не дополнять ее», — подчеркивает психолог.

Отсутствие действий — важный сигнал

Если связь длится месяцами, но не движется ко встрече, ясности или конкретике, это повод остановиться и посмотреть трезво. Иллюзия часто держится именно за счет неопределенности: чем дольше нет реальных шагов, тем больше энергии уходит в воображаемое будущее вместо настоящего.

Возвращение к реальности начинается с переноса фокуса

Чтобы выйти из ловушки псевдо-близости, важно не обесценивать пережитый опыт, а вернуть внимание в тело и жизнь. Реальные встречи, живые разговоры, новые впечатления постепенно снижают эмоциональную зависимость от экрана — когда в жизни снова появляются смысл и движение, виртуальный роман теряет свою магию сам по себе.