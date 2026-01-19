Гениальность назвали «патологией»

Это отклонение, «одобряемое» обществом.

Такие люди похожи на «сумасшедших», они добиваются успеха в одной сфере, «разрушив» все остальные. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Гениальность — это патология. Человек, который гениальный, он добьётся успеха в чём-то одном, абсолютно полностью разрушив все остальные сферы своей жизни, только если ему не встретятся люди, которые будут ему компенсировать. То есть вокруг него будет какая-то семья, партнёр. Гениальность — это психическое отклонение, социально одобряемое, очень важное, нужное. Часто гениальные люди и выглядят как сумасшедшие, и общаются как сумасшедшие, и очень тяжёлые по характеру — далеко не все их выдерживают. Но при этом — это гении. Их очень мало. Это, скорее, исключения, которые подтверждают правила».

Ранее Соловьёва рассказала о предрасположенности к алкоголизму и наркомании у «закопавших талант» людей. Развивать способности необходимо с детства. Для этого родители должны обеспечить ребёнку специальные условия.