Психолог назвала простую технику, позволяющую контролировать эмоции

Эмоциональные всплески порой приводят к конфликтам, недомолвкам и прочим неприятным ситуациям. Контролировать себя можно с помощью простой техники «поймай мысль до эмоции». Об этом в интервью «Радио 1» сообщила психолог, психотерапевт Ольга Аванесян.

© Газета.Ru

По ее словам, часто цепочка гнева срабатывает за считанные секунды. Сперва приходит мысль-спусковой крючок — например, «он меня игнорирует». Затем возникает мгновенная эмоция (обида, тревога или гнев). После чего следует реакция (колкость, вспышка ярости, резкий уход в себя).

«Мы часто замечаем только пункты 2 и 3, но надо смотреть выше. Вы не можете запретить себе чувствовать, но можете перехватить мысль, которая это чувство создала. Остановитесь после одной сильной эмоции, спросите себя: "О чем я только что подумал?" Просто осознайте эту связь», — посоветовала эксперт.

Психолог и коуч, соучредитель Инновационного образовательного центра «Земляне» Татьяна Смирнова до этого назвала причины растущей тревожности у молодых людей в России.

По ее словам, граждане в возрасте 19-35 лет все чаще описывают свое состояние простым словом «тревожно». Это не каприз и не модная самооценка. У этого чувства есть внятные причины: мир стал непредсказуемее, привычные опоры слабее, а нервная система — измотаннее. Специалист подчеркнула, что поколению тревоги нужно не «стать смелее», а научиться жить в сложной среде, не разрушая себя.