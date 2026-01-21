Психиатр объяснил, как быстро распознать в мужчине «сыночку-корзиночку»

Опрос ВЦИОМ показал, что 80 процентов россиянок не готовы вступать в отношения с «сыночками-корзиночками», а 70 процентов — с мужчинами старше 30 лет без квартиры. Это является для женщин тем самым «рэд-флагом». Кто такие «сыночки-корзиночки» и как их быстро распознать, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

© Unsplash

По словам психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, женщина может распознать, что перед ней «сыночка-корзиночка», уже на первом этапе общения.

«Как правило, истинная сущность таких мужчин проявляется уже на первых свиданиях. Он не сможет это намеренно долго скрывать, истинные особенности характера все равно будут проскальзывать. А чем дольше партнеры находятся в отношениях, тем больше мужчина открывает свое истинное лицо», — отметила Жесткова.

Психолог назвала особенности поведения, по которым легко распознать «сыночку-корзиночку»:

он постоянно упоминает маму в разговоре;

сравнивает вас с мамой;

регулярно ей звонит;

периодически в разговорах ностальгирует по детству и домашнему уюту;

живет с родителями в зрелом возрасте;

предпочитает проводить свободное время не наедине с вами, а вместе с родителями.

«Однако не всегда это говорит о том, что мужчина непригоден для отношений. Если он сам осознает, что родители занимают слишком большую часть его жизни и готов с этим работать, у этого мужчины есть шанс стать хорошим партнером в отношениях. После обсуждения с женщиной он может начать работу над собой с психологом и измениться в лучшую сторону. Только если мужчина считает это нормой, строить с ним отношения — плохая идея», — заверила Жесткова.

Также «Вечерняя Москва» рассказывала, как женщина может отличить хорошего мужчину, готового строить серьезные отношения и какие признаки уже на первом свидании говорят о том, что перед ней «рэд-флаг».