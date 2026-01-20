Стали известны главные жалобы мужчин с большим пенисом

Сексолог Минди Десета и психолог Род Митчелл рассказали, с какими жалобами чаще всего приходят мужчины с большим пенисом. Их цитирует HuffPost.

По словам сексолога, многие мужчины с половым членом больше 18 сантиметров рассказывают, что боятся причинить боль партнерше во время секса. Многие из них и сами не получают удовольствия, так как во время полового акта пенис стимулируется не полностью.

Кроме того, по словам Десеты, часто от обладателей гениталий большого размера ожидают невероятных умений в постели, что оказывает дополнительное давление и усиливает тревогу. Митчел добавил, что у многих мужчин со временем развивается устойчивое ощущение стыда, связанное с сексом.

«Каждый раз, когда партнерша морщится или говорит: "Подожди, мне больно", они получают микротравму. Эти мужчины несут на себе груз того, что снова и снова причиняют боль любимому человеку», — заявил психолог.

Специалист предупредил, что постепенно у таких мужчин могут развиться серьезные ментальные и физиологические проблемы, поскольку стыд и вину мозг воспринимает как опасность и старается избегать травмирующих ситуаций.

