Психолог рассказала, как превращать страх в ресурс для действий

Даже самый большой страх может стать двигателем прогресса. Психолог Светлана Самолюк дала простой совет, который поможет уверенно действовать в стрессовой ситуации.

«Если переключить внимание с испуга на любопытство и познавательную активность, страх нейтрализуется. Это позволяет высвободить внутреннюю энергию, которую раньше человек тратил на сопротивление», — цитирует эксперта источник.

Самолюк подчеркнула, что первичная реакция удивления или опасения — естественная реакция организма на стресс. Главное, не погружаться в эти эмоции с головой.