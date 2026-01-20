Психологи рассказали, почему так тяжело преодолеть чувство финансовой тревоги

Из-за финансовых проблем по статистике семейные пары разводятся чаще всего. Но нередко проблемы с деньгами отражают более широкий спектр переживаний, включая страх потерять свой социальный статус.

© runews24.ru

Психологи центра «ПряМой Диалог» Глеб Слобин и Наталия Щанкина заявили, что одной из самых распространенных причин расставания пар являются финансовые проблемы. Но беспокойство о финансах возникает даже в тех случаях, когда явно угрозы материальному благополучию нет.

«Это чувство „не про деньги“, а, скорее всего, основной компонент, это будет про то, что я вне безопасности», — говорят эксперты.

В беседе с «Радио 1» они заявили, что ощущение финансовой тревоги является выражением опасения утратить контроль, лишится своего относительно высокого социального статуса. А самая главная черта финансовой тревоги — это ее бесконечность. Она сохраняется даже когда материальное положение улучшается. Это объясняется тем, что у предчувствия угрозы нет конкретной причины. Психологи советуют заглянуть глубже в себя, чтобы отделить внешний страх от внутренней потребности.

Психолог дал совет людям, у которых есть явные проблемы с контролем своих эмоций.

Эксперт рассказал, как эффективно справляться с прокрастинацией.