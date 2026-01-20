Как в России относятся к свиданиям с иностранцами в отпуске

20 процентов россиян положительно относятся к свиданиям с иностранцами во время отпуска за границей. Отношение соотечественников к таким встречам раскрыли онлайн-школа иностранных языков Skyeng и приложение для знакомств Twinby, исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что свидания с иностранцами чаще всего воспринимаются россиянами как способ личного развития, а не романтика. Для 35 процентов опрошенных важен новый опыт и позитивные эмоции, 28 процентов отмечают интерес к культуре и образу жизни граждан других стран. Еще 19 процентов рассматривают свидания с иностранцами как способ практиковать язык.

Наиболее открыты к такому опыту молодые люди 18-24 лет (21 процент). В возрастных группах 25-44 лет показатель составляет около 19 процентов, а после 45 лет снижается до 11 процентов. Аналитики связывают это с усиливающимся языковым барьером, указано в материале.

Существуют и гендерные различия, отметили специалисты. Так, лишь 15 процентов женщин проявляют интерес к свиданиям с иностранцами против 23 процентов мужчин.

Ранее россиянки назвали Турцию и Италию странами с самыми красивыми мужчинами. Так 71 процент участниц опроса проголосовал за Италию, а 69 процентов — за Турцию.