Как перестать стрессовать и начать работать эффективно

По словам клинического психолога Лидии Иншиной, организация рабочего места – это не про дизайн помещения, в котором предстоит работать. Хотя это тоже очень важно. Немаловажным также является психофизическое состояние.

В беседе с RuNews24.ru клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина назвала несколько шагов, которые помогут снизить стресс во время работы.

Эксперт отмечает, на рабочем столе достаточно иметь всего один (!) маленький предмет, который будет напоминать вам о цели или состоянии вне работы (камень с моря, фигурка, фото семьи). Это не украшение. Это визуальный триггер, который за полсекунды вернет вас из состояния «загнанного работника» в состояние «целостной личности». Это ваш психологический аварийный выход.

Еще одним важным моментом является внедрение протокола «Технологических границ».

Ведь главным стрессом является не работа, а ее незавершенность и различные вторжения.

Это значит, что вы должны – отключить ВСЕ звуковые и всплывающие уведомления на телефоне и компьютере, кроме экстренных звонков.

Нужно приучить себя проверять почту и мессенджеры 3-4 раза в день по расписанию, а не каждые 5 минут.

«Каждое уведомление – это насильственный контекст-свитч, после которого мозгу нужно до 25 минут, чтобы вернуться в глубокую работу», – утверждает Иншина.

Придерживайтесь правила одного окна. То есть, на мониторе должна быть только одна задача. Открыто не 10 окон, а всего одно.

Соблюдайте ритуал начала и конца. Запускайте таймер на 25 минут (техника Pomodoro), дав сигнал мозгу: «Старт фокуса», по истечении которых сделайте перерыв. А в конце дня потратьте 5 минут на то, чтобы привести «командный пункт» в порядок и записать 3 главные задачи на завтра. Так вы закроете гештальт рабочего дня, и незавершенные дела не будут преследовать вас вечером.