В каком возрасте проблема лишнего веса становится наиболее острой

Исследование «Биннофарм Групп» показало, что среди российских женщин проблема лишнего веса становится особенно острой после 35 лет, – в возрасте 45–60 лет 35% женщин называют похудение «желанием всей жизни», сообщили в компании «Газете.Ru».

Согласно данным опроса, 77% респондентов хотя бы раз в жизни пытались снизить вес, а 56% активно боролись с лишними килограммами на момент исследования. При этом только 17% женщин консультируются с врачом в процессе похудения, остальные предпочитают полагаться на собственные силы и советы из интернета.

Подходы к похудению различаются в зависимости от возраста. Исследование показало, что проблема лишнего веса становится особенно острой после 35 лет, а 35% женщин в возрасте 45–60 лет называют похудение «желанием всей жизни». При этом женщины старше 45 лет чаще связывают желание похудеть с заботой о здоровье, тогда как молодые девушки в возрасте 18–24 лет ориентируются на внешние стандарты, сравнивая себя с образами из социальных сетей.

Среди методов похудения наибольшей популярностью пользуется спорт — 63% опрошенных включали физические нагрузки в свою программу снижения веса. Подсчет калорий и БЖУ (белков, жиров, углеводов) занял второе место по популярности (37%). 32% опрошенных пробовали чаи для похудения, но на момент исследования их применяли только 18%. Также особый интерес вызывает категория БАДов: их применяют 28% женщин, причем наибольшей популярностью они пользуются в возрастной группе 35–44 года. Менее четверти женщин используют косметические процедуры (массаж, обертывания и др.).