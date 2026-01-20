Психолог назвал популярный способ привлечь внимание

Таким образом люди пытаются получать заботу близких.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Юлия Куликова-Цай.

«Пожаловаться очень хочется, когда хочется получить внимание. На бегу мы забываем давать внимание и заботу своим близким людям. Наша жизнь никогда не будет идеальной. Жизнь у нас подвижная, она может нас в чём-то не устраивать, но человек не дерево, если не нравится, то поменяй обстановку, сделай что-нибудь. В этом плане это ответственность того человека, который жалуется. Поэтому я бы рекомендовала проявить сочувствие, когда тебе жалуются, но если жалуются постоянно, то посоветовала бы обратиться к психологу, потому что настройки куда-то сбились».

Ранее психолог Елена Соловьёва поделилась советами по привлечению внимания. Людям нравится стиль подачи, новизна и оригинальность, отметила она.