Раскрыта самая популярная мужская фраза при расставании с партнершей

Популярная TikTok-блогерша Констанс Ли Вен Мэй, известная в сети как @milkbredi, раскрыла самую расхожую мужскую фразу при расставании с партнершей. Ее наблюдением заинтересовалось издание Mirror.

По словам блогерши, фраза «Ты слишком хороша для меня», которую мужчина может сказать незадолго до разрыва, является не комплиментом, а способом снизить ожидания от отношений. Как правило, после этого идет сокращение числа свиданий и сообщений, долгие паузы в переписках. После таких слов женщина может остаться с разбитым сердцем, предупредила Ли Вен Мэй.

Она добавила, что эта фраза постепенно заменила мужчинам другую — «Дело не в тебе, а во мне».

«Когда кто-то говорит тебе, что он тебя не заслуживает и что ты слишком хороша для него, поверь ему. Нет, он не скромничает. Он знает, какие у него недостатки, и знает, какая ты замечательная. Говоря такое, он пытается снизить ваши ожидания от него, готовит вас к разочарованию», — объяснила она.

