Почему трезвые встречи с друзьями могут вызывать «социальное похмелье»

Ученые выяснили, что даже трезвая встреча с друзьями может опустошить эмоционально и вызвать «социальное похмелье». Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал «Вечерней Москве», почему так происходит и как предотвратить социальное истощение после встреч с близкими.

По его словам, усталость после трезвых встреч с друзьями — реальное и хорошо объяснимое психологическое явление, которое не говорит ни о «плохой дружбе», ни о том, что с человеком «что-то не так».

«Причина в том, что социальное общение — это активная работа мозга. Во время встречи мы постоянно считываем эмоции, подбираем реакции, контролируем выражение лица, интонации, шутки, вовлеченность, а иногда и собственные границы. Даже в теплой компании человек редко бывает полностью "без маски". Именно это длительное напряжение и приводит к так называемому социальному истощению», — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что особенно быстро такая усталость накапливается:

у интровертов;

у людей с сильной эмпатией;

с повышенной тревожностью;

с высокой ответственностью за атмосферу в компании — у тех, кто привык быть «удобным», поддерживать разговор, сглаживать углы.

«Алкоголь часто выполняет функцию снижения самоконтроля и напряжения, а в трезвом формате вся регуляция остается на психике, из-за чего ощущение усталости может быть даже сильнее, чем после шумных посиделок за бокалом вина», — пояснил Ахмедов.

По его мнению, важно понимать, что это не признак того, что дружба «не та». Скорее, это сигнал о превышении личной нормы социальной нагрузки.

«Как и с физической тренировкой: дело не в том, что движение вредно, а в том, что перегрузка без восстановления истощает. Предотвратить "социальное похмелье" помогает дозирование контакта: более короткие встречи, паузы, возможность уходить раньше без чувства вины, чередование активного общения с более спокойными форматами — прогулками, совместными делами, а не только разговорами», — порекомендовал собеседник «ВМ».

Помимо этого, необходимо учитывать собственное состояние: если человек приходит на встречу уже уставшим, перегруженным или эмоционально истощенным, даже приятное общение будет восприниматься как дополнительная нагрузка, предупредил специалист.

«В таком случае честный отказ или перенос встречи — это забота о себе, а не разрушение отношений», — подчеркнул психолог.

Если после общения возникает не просто усталость, а устойчивое раздражение, опустошение или ощущение, что приходится все время «играть роль», это повод не заканчивать дружбу, а пересмотреть формат и границы, заверил эксперт.

«Настоящие отношения выдерживают паузы и изменения. Социальная усталость — это не диагноз и не приговор, а напоминание о том, что психике, как и телу, нужен баланс между нагрузкой и восстановлением», — заключил психолог.

