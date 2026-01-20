Развеян популярный миф о вреде просмотра порно

Причины, по которым люди смотрят порнографию, оказались важнее для их сексуального и психологического здоровья, чем частота такого просмотра. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале International Journal of Sexual Health (IJSB).

Порнография широко распространена среди взрослых, однако в общественных дискуссиях и клинической практике ее нередко оценивают прежде всего по количеству — как часто человек ее смотрит. По словам профессора Института психологии Университета Печа Норберта Мескó, такой подход вводит в заблуждение, поскольку частота сама по себе мало говорит о том, является ли поведение проблемным. Гораздо важнее понять, какую психологическую функцию выполняет просмотр.

В исследовании приняли участие 890 взрослых жителей Венгрии в возрасте от 18 до 64 лет. Участники анонимно заполняли онлайн-опросники, оценивающие мотивы просмотра порнографии, частоту использования, признаки проблемного поведения и особенности сексуального функционирования. Анализ показал, что люди, которые обращаются к порнографии ради удовольствия, фантазии и исследования собственной сексуальности, могут делать это довольно часто, но при этом не демонстрируют признаков дезадаптации. Напротив, у них чаще отмечается меньшая эмоциональная отстраненность и более гармоничное отношение к интимной близости.

Другая картина наблюдалась у тех, кто использовал порнографию как способ снизить стресс, уйти от негативных эмоций или одиночества. В этой группе значительно чаще фиксировались признаки проблемного использования — ощущение потери контроля, дистресс и уход от партнерской близости. При этом именно проблемный характер использования, а не высокая частота просмотра, был связан с эмоциональным охлаждением и снижением вовлеченности в сексуальные отношения.

Авторы подчеркивают, что само по себе частое использование порнографии не является надежным признаком психологических или сексуальных проблем. Негативные последствия проявляются главным образом тогда, когда просмотр становится способом эмоционального избегания. Исследователи отмечают, что порнография может выполнять разные психологические роли, и в клинической практике важно учитывать не столько количество, сколько мотивацию и субъективное отношение человека к своему поведению.