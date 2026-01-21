Психолог рассказала, почему мужчины стремятся вернуть бывших возлюбленных. По словам Евгении Александровой, это способствует повышению самооценки. Также мотивами могут быть страх одиночества и внутренний дискомфорт, сообщает NEWS.ru.

Психолог отметила, что мужская психика с трудом переносит незавершенные процессы. Поэтому восстановление прежних отношений может рассматриваться как средство избавиться от внутреннего напряжения.

Также расставание является ударом по самооценке, особенно если инициатором выступила женщина. В таких случаях желание вернуть бывшую связано с желанием самоутвердиться за ее счет.

Кроме того, в ряде случаев мужчине не удается завести новые отношения после расставания. Привыкание к новому человеку требует усилий, и обратиться к прошлому кажется проще. Но это не про чувства, а про комфорт и избегание усилий, подчеркнула психолог.

Но иногда желание вернуть бывшую партнершу продиктовано искренними изменениями. Мужчина осознает ценность отношений и готов работать над тем, чтобы их вернуть. Однако подобное встречается редко.

Ранее эксперт рассказала, как знакомятся пары в Москве и кто чаще выступает инициатором отношений. Сценарий, где мужчина проявляет инициативу, продолжает преобладать. По статистике, мужчины проявляют инициативу в 65% случаев, женщины — в 35%. При этом 58% москвичек хотя бы однажды первыми шли на контакт.