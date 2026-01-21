Новомодный сексуальный фетиш назвали смертельно опасным

Сексолог Алессандра Араужо предупредила, что удушение партнера во время полового акта может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. О смертельной опасности этого новомодного сексуального фетиша она рассказала в разговоре с изданием Metropoles.

«Наибольший риск, с которым связан этот фетиш, — это обморок и неспособность остановить то, что блокирует ваше дыхание. Многие смерти происходят без суицидальных намерений», — подчеркнула Араужо.

К другим серьезным последствиям кислородного голодания она отнесла необратимые неврологические повреждения, негативно влияющие на память, когнитивные функции и двигательные навыки.

Причем наибольшую опасность, по словам специалистки, представляет аутоэротическая асфиксия, когда человек душит себя сам, например, во время мастурбации.

«Когда подобная сексуальная практика выполняется в одиночку, вмешаться и помочь некому», — отметила Араужо.

