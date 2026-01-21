Как провести год эффективнее предыдущего

Реализовывать большие цели нужно, начиная с малого. Как определить свой ресурс и провести год эффективнее предыдущего, говорили в эфире «ФМ-на Дону». По словам клинического психолога Олеси Дорофеевой, новый год становится своеобразным рубежом – это момент оценки достижений и появления планов на будущее. Психологи рекомендуют во время анализа итогов прошедшего периода позволить признать неудачи и поражения. Специалист поделилась практическими рекомендациями.

© unsplash

«Я предлагаю остановиться и понять, в какой точке вы сейчас находитесь. В начале нового года важно понять, какие у вас есть возможности, результаты и перспективы. Без этого эффективно планировать следующий этап невозможно», – говорит Олеся Дорофеева.

Чтобы быть более эффективным в 2026-ом, нужно проверить свой ресурс. Например, визуализировать собственные силы и возможности в виде образа батарейки. Если заряд недостаточно заполнен, подумать на что растрачивается большая часть энергии и как перераспределить потоки. Это поможет направить усилия в нужное русло.

«Любая амбициозная цель должна быть разбита на подзадачи. Если этого не сделать, то психика будет воспринимать цель как недостижимую и тогда сложно приступить к ее реализации. И наконец, полезное практическое упражнение: используя любые доступные предметы, попытаться проложить путь к своей мечте в виде дорожки, отмечая препятствия и трудности. Такой метод помогает наглядно увидеть преграды и скорректировать стратегию движения. Выполнять это задание нужно вдумчиво и не спеша», – говорит психолог.

Анализ, перераспределение ресурсов, коррекция баланса затрат энергии помогут направить ее в нужное русло. И тогда реализовать даже амбициозные задачи в 2026 году будет намного проще.