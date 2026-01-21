Специалист предупредил о том, к чему может привести нехватка объятий

Длительное отсутствие объятий может усиливать стресс и снижать эмпатию. Об этом в беседе с РИАМО сообщила кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких. Более того, по ее словам, тактильный контакт влияет на восприятие жизни в целом.

© Unsplash

«Прямых исследований, доказывающих, что у взрослых именно нехватка объятий ведет к этим состояниям, нет. Но мы можем наблюдать логическую цепь. Во-первых, отсутствие контакта — это снижение уровня окситоцина. Как следствие, повышается общий уровень стресса и огрубляется восприятие жизни», — сказала специалист.

Что касается детей, нехватка тепла и близости может сначала вызывать у них тревогу и беспокойство, а при длительной депривации — может привести к апатии и потере интереса к жизни, добавила она.