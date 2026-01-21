Психолог рассказал, почему пары расходятся именно после Нового года

Развод и кактус: почему чаще это происходит после Нового года
Если вы не горите желанием пополнить печальную статистику, то стоит обратить внимание на важные маркеры и красные линии. Психолог Радмила Бакирова рассказала о причинах, почему именно это время становится критическим, и что помогает пережить его без резких решений.
Праздники усиливают то, что уже было
Зимние праздники не создают проблемы с нуля, они их подсвечивают.
«Долгое совместное время, когда все вынуждены находиться буквально под носом друг у друга, визиты не самых любимых родственников и необходимость поддерживать видимость хотя бы нейтральных отношений, отсутствие привычных способов спустить пар (да просто переключиться на ту же работу) делают трещины в отношениях заметнее. То, что в обычной жизни удавалось не замечать, становится очевидным и трудно игнорируемым», — говорит эксперт по отношениям.
Эффект завышенных ожиданий
Конец года часто сопровождается фантазией на тему идеальной волшебной картинки: хочется тепла, близости, поддержки и ощущения, что у вас обязательно должен быть партнер, который вас безусловно принимает. Когда реальность не совпадает с этим сценарием, разочарование ощущается острее обычного. Партнер начинает восприниматься не просто как человек рядом, а как источник несбывшихся надежд — и хочется поскорее завершить болезненную историю.
Эмоциональное и физическое истощение
Праздники — это не отдых, а настоящий марафон, который не все выдерживают. Организация досуга, поездки, траты, социальные обязательства и, чего уж там, алкоголь — все это увеличивает нагрузку на нервную систему. На фоне усталости снижается способность к диалогу, растет раздражительность, а конфликты переживаются как последняя капля, а не как ситуация, которая требует диалога и проживания.
Январь как точка пересмотра жизни
Начало года психологически воспринимается как рубеж. Люди подводят итоги, оценивают, где они оказались, и задаются вопросом, хотят ли продолжать так дальше. Если отношения давно ощущаются как тяжелые или пустые, именно в этот период появляется решимость что-то менять, иногда, к сожалению — слишком резко.
Как не пополнить статистику
Главное — не принимать судьбоносные решения на фоне истощения.
«Полезно дать себе паузу, восстановить сон, ритм и дистанцию от праздничного шума. Честный разговор лучше отложить до состояния, когда есть ресурс слушать, а не защищаться. Часто именно снижение ожиданий и возвращение к базовой заботе друг о друге позволяет пережить этот период без разрушительных последствий и необратимых решений», — подытоживает психолог.