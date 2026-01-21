Россиянам рассказали, почему в отношениях важно выстраивать личные границы

Это важно для гармонии в паре. Психолог Екатерина Вали рассказала, зачем необходимо выстраивать личные границы в отношениях. По словам эксперта, в первую очередь партнёры должны уважать друг друга.

«Когда ваши границы в отношениях недостаточно чётко обозначены, партнёр обязательно начинает эти границы регулярно тестировать на прочность. Он делает так не специально. Это естественное стремление психики создать для себя наиболее комфортные и подходящие условия», — объяснила эксперт.

Важно сразу честно и открыто обсудить друг с другом зону комфорта и обозначить, что для вас приемлемо, а что — категорически нет.