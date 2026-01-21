Эксперт ответил, почему нельзя внезапно обнимать незнакомцев

Спонтанные объятия для одних означают поддержку, а для других могут быть триггером сильного стресса. Поэтому лучше внезапно не обнимать мало знакомых людей. Об этом в беседе с РИАМО предупредила кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

© РИА Новости

«Другой человек — это загадка, и его реакция может быть неожиданной. Особенно это касается людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или серьезной детской травмой, связанной с насилием, в том числе физическим или сексуализированным», — объяснила специалист.

Она посоветовала всегда спрашивать: «Можно ли вас обнять?», поскольку это вопрос не только вежливости, но и безопасности.