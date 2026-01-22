Уролог подсказал упражнения, усиливающие оргазм

Уролог Ашвин Шридхар рассказал мужчинам об усиливающих оргазм упражнениях для пениса. Его слова приводит Metro.

Шридхар заявил, что упражнения Кегеля могут быть полезны не только женщинам, использующим их для укрепления тазового дна. Мужчинам они помогают укрепить мочевой пузырь, контролировать работу кишечника, поддерживать здоровье предстательной железы и органов малого таза. Кроме того, они способствуют задержке крови в половом члене и тем самым поддерживают более сильную и продолжительную эрекцию.

Чтобы найти в пенисе мышцу, которую нужно тренировать, врач предложил мужчинам представить, что необходимо задержать газы — напрячь мышцу тазового дна, которую человек сжимает, чтобы втянуть анус. Также для этого можно попытаться остановить поток мочи во время мочеиспускания, добавил он.

После этого необходимо намеренно сжимать найденную таким образом мышцу. Шридхар подчеркнул: не следует задерживать дыхание, сжимать ягодицы или напрягать бедра.

«Снаружи тело должно выглядеть полностью расслабленным — вся работа происходит внутри вас», — подчеркнул он.

Уролог рекомендовал выполнять такие сжатия 10 раз подряд по три подхода в день — утром, днем и вечером.

«Не забудьте, фаза расслабления так же важна, как и сжатие. Если вы не будете полностью расслабляться между повторениями, то рискуете перенапрячь мышцы, что может вызвать тазовую боль», — заключил он.

