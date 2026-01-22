Психолог раскрыл секрет, как правильно просить о повышении

Психолог Зинатуллина: есть три главных правила, как нужно просить повышения

Просьба о повышении — это не просто разговор о деньгах, а стратегический диалог о вашей ценности для компании. Правильный подход базируется на подготовке к диалогу с начальником и выборе времени для встречи на данную тему. Есть три главных правила такой беседы, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Азалия Зинатуллина.

«Первое правило – собрать свое «досье успехов». Не начинайте разговор с нуля, подготовьтесь к нему. Конкретно и с цифрами ответьте себе: какие задачи вы решали сверх обязанностей? Как ваша работа повлияла на экономику или эффективность отдела? Какую новую зону ответственности готовы взять? Также изучите рынок: какой уровень зарплаты существует на вашей позиции в регионе? Это объективный аргумент, чтобы при необходимости показать, что вы внимательно и подробно подходите к вопросу о повышении», – посоветовала психолог.

Второе правило – проявляйте уважение и готовность к обсуждению деталей.

Не ставьте начальника в тупик внезапным «мне нужно повышение». Запланируйте встречу заранее, обозначив тему.

«Начните с благодарности за опыт и интересные задачи. Затем переходите к фактам: «За последний год я реализовал проект X, что привело к Y. Также взял на себя сопровождение ключевых клиентов. Исходя из этого, я хотел бы обсудить возможность повышения до позиции Z. Третье правило – учитывайте сигналы высокой значимости вашей работы для начальства (можно их тоже привести как доказательства высокой работоспособности и важности для отдела/компании). Например, вам делегируют больше ответственности, советуются по стратегическим вопросам, вы получаете публичную или личную положительную оценку за конкретные результаты», – объяснила специалист.

Зинатуллина также отметила, что во время разговора позитивными сигналами будут вопросы о вашем видении новой роли, обсуждение конкретных обязанностей и сроков, разговор о бюджете.

«Насторожиться стоит, если реакция исключительно негативная, без возможности обсудить план развития или критерии для повышения в будущем. Главный принцип: ведите разговор как партнер, заинтересованный в успехе общего дела. Будьте готовы услышать «не сейчас», но тогда обязательно согласуйте четкий план: «Что мне необходимо достичь или какие навыки продемонстрировать, чтобы мы вернулись к этому разговору через N месяцев?». Это показывает вашу зрелость и настрой на результат», – заключила психолог.