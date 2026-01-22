Какие вещи романтизируют зря

Пользователи сети назвали вещи, зря, на их взгляд, романтизируемые в отношениях. Своими откровениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Большинство мужчин и женщин сошлось во мнении, что люди зря романтизируют дорогие свадьбы.

«Если у вашей семьи есть деньги, чтобы их тратить, вопросов нет. Но если вы влезаете в долги из-за свадьбы или тратите родительские сбережения на один день праздника, это очень плохое решение. Кроме того, большие дорогие свадьбы — это, как правило, очень напряженное и скоординированное мероприятие. Можно было бы использовать эти деньги для первоначального взноса за ипотеку, для оплаты ремонта и отпуска» — Dry_Accident_2196, пользователь Reddit

Еще один пользователь призвал перестать оправдывать ревность сильными чувствами.

«В каждой любовной истории, что я читал, фигурирует либо опасный ревнивец, либо сумасшедшая женщина. На самом деле эти люди разрушат вашу жизнь, а то и лишат ее. Не понимаю, что в этом хорошего» — TheRealRedParadox, пользователь Reddit

Кроме того, зря романтизируемым многие люди назвали первый сексуальный опыт.

«Людям неловко. Они нервничают. Что-то тыкается не туда. Не надо навязывать мысль, что первый раз может быть идеальным. Совершенство может прийти позже» — messeboy, пользователь Reddit

