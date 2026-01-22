Почему мужчина недоволен, если женщина в семье зарабатывает больше

Исследование, проведенное Сансу Ли из Корейского университета и опубликованное в журнале Social Science Research, показало, что мужчины в целом воспринимают роль женщины как основного кормильца семьи более критично, чем сами женщины. Особенно ярко этот эффект проявляется в странах с высокой безработицей среди мужчин, что указывает на связь между экономической нестабильностью и стремлением поддерживать традиционные гендерные нормы.

Глобальные изменения и культурное сопротивление

Современные общества демонстрируют рост числа браков, где жена зарабатывает больше мужа. Однако культурные установки часто отстают от экономической реальности. Женщинам с высокими доходами порой сложно найти партнера, а мужчины склонны избегать брака с более обеспеченными супругами.

«Наши результаты показывают, что экономическая неопределенность усиливает неприятие роли женщины как кормильца у мужчин», — подчеркивает Ли.

Социологи отмечает, что восприятие роли женщины как кормильца тесно связано с культурными ожиданиями мужской идентичности. В обществе, где мужчина традиционно считается главным добытчиком, ситуация, когда жена зарабатывает больше, может восприниматься как угроза статусу и социальному признанию.

Методика исследования

Ли анализировала данные Всемирного исследования ценностей (2017–2022 гг.), включавшие ответы почти 79 000 человек из 59 стран. В выборке были представлены как развитые экономики, такие как США и Германия, так и страны со среднеразвитой экономикой, например Россия и Турция, а также государства с более низким уровнем дохода, например Нигерия и Пакистан. Участников просили оценить утверждение: «Если женщина зарабатывает больше, чем муж, это почти наверняка вызовет проблемы», указывая степень согласия или несогласия.

Различия между мужчинами и женщинами

Исследование показало, что мужчины примерно на 11% чаще, чем женщины, считают высокие доходы жены проблемой. В странах с большим уровнем экономической независимости женщин и высоким ВВП различия между полами сокращаются. Например, в Швеции и США неприятие роли женщины как кормильца ниже, а разрыв во взглядах мужчин и женщин минимален.

Наибольший разрыв в оценках наблюдался там, где мужчины сталкиваются с высокой безработицей. В странах с низким уровнем мужской безработицы отношение мужчин и женщин к роли женщины как кормильца было примерно одинаковым, но при росте безработицы мужчины демонстрировали более критичное восприятие. Ли объясняет это через концепцию «тезиса о мужской сверхкомпенсации»: мужчины реагируют на угрозу своему традиционному статусу усилением приверженности гендерным ролям.

Психологические и физиологические последствия

Отрицательное восприятие роли женщины как кормильца связано с психологическим стрессом. Мужчины сообщали о снижении удовлетворенности жизнью, когда их жены были единственными добытчиками. Исследование Университета Бата выявило «U-образную» зависимость: стресс снижался, когда доход жены составлял до 40% семейного бюджета, но рос при полной финансовой зависимости. Другие исследования фиксировали повышение биомаркеров хронического стресса у мужчин, придерживающихся традиционных взглядов, если они зависели от дохода супруги.

Социально-экономический контекст

Долгосрочные наблюдения показывают рост гендерно-равноправных моделей дохода, особенно среди пар с высоким уровнем образования и заработка. Экономическое развитие способствует большей толерантности к женщинам-добытчикам. Тем не менее культурная адаптация отстает от экономических изменений, особенно там, где мужчины ощущают угрозу своему традиционному статусу.