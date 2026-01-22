Психолог рассказал, как видеоигры влияют на мозг на самом деле

Такое хобби может положительно сказываться на работе головного мозга. Психолог Елизавета Куликова рассказала, как видеоигры влияют на нас на самом деле. Оказывается, всё не так страшно, как принято думать.

«Видеоигры могут способствовать развитию восприятия, зрительно-пространственного мышления, внимания, скорости реакции и памяти. Геймификация и насыщенные визуальные эффекты оказывают нейропластический эффект, а сетевые онлайн-игры выполняют и социальную функцию, формируя цифровые сообщества и коммуникацию между игроками», — передаёт слова эксперта источник.

При этом важно знать меру и не злоупотреблять компьютерными играми. Необходимо разбавлять досуг и также искать себе интересные занятия в реальности.