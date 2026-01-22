Мужчинам перечислили красноречивые признаки зависимости от порно

Сексолог, секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Диана Соминина рассказала, по каким признакам можно понять, что у мужчины развилась зависимость от порнографии. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Специалистка заявила, что основные симптомы порнозависимости сходны с любым аддиктивным поведением. Так, свидетельством проблемы является потеря контроля. Насторожиться стоит, если мужчина проводит за просмотром эротического контента больше времени, чем собирался, безуспешно пытается сократить или бросить, но срывается.

По словам Сомининой, у порнозависимых мужчин появляются «ломки» (симптомы отмены).

«При попытке воздержаться от просмотра фильмов для взрослых появляются раздражительность, навязчивые мысли, неспособность сосредоточиться на делах», — предупредила она.

Из-за зависимости от порно начинают страдать все сферы жизни мужчины, продолжила сексолог. Человек начинает жертвовать сном, работой, учебой, общением ради скрытого просмотра контента. При этом, несмотря на негативные последствия, он не может остановиться.

«Например, мужчина замечает, что реальный секс его больше не удовлетворяет или что партнерша сильно обижается на его увлечение, но он все равно тянется к экрану», — пояснила специалистка.

Ранее сексолог Лариса Элмокдиси заявила, что просмотр порно повышает риск развития эректильной дисфункции. По ее словам, из-за порнографии в голове у мужчин возникают вредные установки, что и приводит к проблемам с потенцией.