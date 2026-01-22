Психолог объяснила, как отличить тревожное расстройство от обычного волнения
Без переживаний наша жизнь невозможна. Практически каждый день находятся поводы для стрессовых ситуаций. Но как быть, если тревога не только не ослабевает, но и продолжает нарастать? И как отличить обыкновенное волнение от психического расстройства? Ответы на эти вопросы «Вечерняя Москва» узнала у психолога Ольга Романив.
Как проявляется нормальное волнение
При любом стрессе или потенциальной угрозе организм реагирует тревогой — и это нормально, заверила эксперт. Тревога помогает нам быстро сфокусировать внимание на объекте и подготовиться к действию.
Например, перед собеседованием или визитом к врачу. Как только эта задача заканчивается, беспокойство исчезает, и вы снова возвращаетесь к привычному темпу жизни. В таких ситуациях тревога не мешает выполнять другие дела и не влияет на психологическое состояние, — отметила Романив.
При этом нормальное волнение может проявляться по-разному: от беспокойных мыслей до физического дискомфорта, подчеркнула психолог:
Могут возникнуть такие «симптомы», как учащенное сердцебиение, потливость или спазмы в животе. По мере получения информации и первых действий оно может снижаться, и общее состояние организма быстро восстанавливается.
Как распознать тревожное расстройство
Тревожное расстройство — это состояние, когда ощущение беспокойства становится постоянным, пояснила психолог. Причем гипертревожность возникает по любому поводу, даже от каких-либо мелких бытовых ситуаций или устрашающих фантазий.
Главное ее отличие от естественного волнения — значительное превосхождение реальной угрозы. В таком случае человек начинает испытывать трудности во всех сферах жизни: страшно заводить знакомства и общаться с людьми, развиваться как специалист, пробовать новые хобби, выходить за рамки привычного, — пояснила специалист. — Патологическая тревога чаще всего проявляется в виде приступа, например, панической атаки. Но может быть и постоянной, как при генерализированном расстройстве: тревога сохраняется всегда и может лишь ослабевать или усиливаться.
К характерным признакам тревожного расстройства стоит отнести следующее:
- беспокойство есть каждый день, даже без повода;
- простые ситуации вызывают страх и ступор;
- трудности с концентрацией, формулированием мыслей;
- сильный дискомфорт в теле — дрожь, чувство нехватки воздуха, «ком» в горле, головокружение.
Как справиться с тревогой
По мнению эксперта, если любая стрессовая ситуация проживается долго и мучительно в психологическом плане, то можно воспользоваться вспомогательными техниками:
- Наиболее эффективными показывают себя дыхательные практики: делайте медленный вдох, задержите его на 4 счета и затем медленный выдох через рот. Повторяйте так не менее пяти кругов, пока не почувствуете легкое расслабление.
- Чтобы уменьшить уровень стресса, занимайтесь физической активностью. Подойдет как ходьба и бег, так и йога или растяжка. Они хорошо снимают напряжение в теле, убирают зажимы в мышцах и помогают сместить фокус внимания на текущий момент.
- Если тревожные мысли не перестают возникать — выпишите их на бумагу. Эта практика помогает навести порядок в голове. Записывайте все как чувствуете, не обращая внимания на правила, стилистику или красоту почерка. Как минимум вы освободитесь от негативных мыслей, как максимум — можете найти решение или ответы на волнующие вопросы.
