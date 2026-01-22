Как отличить тревожное расстройство от обычного волнения

Без переживаний наша жизнь невозможна. Практически каждый день находятся поводы для стрессовых ситуаций. Но как быть, если тревога не только не ослабевает, но и продолжает нарастать? И как отличить обыкновенное волнение от психического расстройства? Ответы на эти вопросы «Вечерняя Москва» узнала у психолога Ольга Романив.

© Вечерняя Москва

Как проявляется нормальное волнение

При любом стрессе или потенциальной угрозе организм реагирует тревогой — и это нормально, заверила эксперт. Тревога помогает нам быстро сфокусировать внимание на объекте и подготовиться к действию.

Например, перед собеседованием или визитом к врачу. Как только эта задача заканчивается, беспокойство исчезает, и вы снова возвращаетесь к привычному темпу жизни. В таких ситуациях тревога не мешает выполнять другие дела и не влияет на психологическое состояние, — отметила Романив.

При этом нормальное волнение может проявляться по-разному: от беспокойных мыслей до физического дискомфорта, подчеркнула психолог:

Могут возникнуть такие «симптомы», как учащенное сердцебиение, потливость или спазмы в животе. По мере получения информации и первых действий оно может снижаться, и общее состояние организма быстро восстанавливается.

Как распознать тревожное расстройство

Тревожное расстройство — это состояние, когда ощущение беспокойства становится постоянным, пояснила психолог. Причем гипертревожность возникает по любому поводу, даже от каких-либо мелких бытовых ситуаций или устрашающих фантазий.

Главное ее отличие от естественного волнения — значительное превосхождение реальной угрозы. В таком случае человек начинает испытывать трудности во всех сферах жизни: страшно заводить знакомства и общаться с людьми, развиваться как специалист, пробовать новые хобби, выходить за рамки привычного, — пояснила специалист. — Патологическая тревога чаще всего проявляется в виде приступа, например, панической атаки. Но может быть и постоянной, как при генерализированном расстройстве: тревога сохраняется всегда и может лишь ослабевать или усиливаться.

К характерным признакам тревожного расстройства стоит отнести следующее:

беспокойство есть каждый день, даже без повода;

простые ситуации вызывают страх и ступор;

трудности с концентрацией, формулированием мыслей;

сильный дискомфорт в теле — дрожь, чувство нехватки воздуха, «ком» в горле, головокружение.

Как справиться с тревогой

По мнению эксперта, если любая стрессовая ситуация проживается долго и мучительно в психологическом плане, то можно воспользоваться вспомогательными техниками:

Наиболее эффективными показывают себя дыхательные практики: делайте медленный вдох, задержите его на 4 счета и затем медленный выдох через рот. Повторяйте так не менее пяти кругов, пока не почувствуете легкое расслабление.

Чтобы уменьшить уровень стресса, занимайтесь физической активностью. Подойдет как ходьба и бег, так и йога или растяжка. Они хорошо снимают напряжение в теле, убирают зажимы в мышцах и помогают сместить фокус внимания на текущий момент.

Если тревожные мысли не перестают возникать — выпишите их на бумагу. Эта практика помогает навести порядок в голове. Записывайте все как чувствуете, не обращая внимания на правила, стилистику или красоту почерка. Как минимум вы освободитесь от негативных мыслей, как максимум — можете найти решение или ответы на волнующие вопросы.

Депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств, которое может проявляться по-разному. Так, например, она может быть скрытой и проявляться через физические жалобы или изменения в поведении. Под какие недуги может маскироваться скрытая депрессия и как ее распознать — в материале «ВМ».