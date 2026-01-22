Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч журналиста Фохт-Бабушкину*

Тверской суд оштрафовал журналиста Елизавету Фохт-Бабушкину* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Она должна выплатить 50 тысяч рублей. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 21 января 2026 года журналист Фохт-Бабушкина Елизавета Антоновна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

24 декабря прошлого года журналиста Алексея Суханова*, работавшего в России, а затем отказавшегося от гражданства, оштрафовали на 30 тысяч за нарушение порядка деятельности иноагента. 25 декабря суд снова назначил ему наказание за аналогичное правонарушение. На этот раз журналиста оштрафовали на 40 тысяч рублей.

*Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.