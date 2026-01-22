Эксперт объяснила, почему нельзя внезапно обнимать незнакомцев

Кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких поделилась рекомендациями относительно поведения в ситуациях, когда хочется выразить поддержку человеку через объятия. Эксперт подчеркнула, что необдуманные физические проявления внимания могут оказать негативное воздействие на собеседника, вызвав сильные негативные эмоции вплоть до травмы.

© Вечерняя Москва

Специалист заметила, что внезапные объятия воспринимаются людьми по-разному: кому-то они приятны и поддерживают морально, другим доставляют дискомфорт или даже вызывают панику. Особое внимание психолог обратила на реакцию людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР): неожиданное физическое сближение способно спровоцировать тревожные воспоминания, боли и стрессовое состояние.

— Это может вызвать флешбэки — яркие, болезненные воспоминания, когда человек заново переживает тот ужас. Иногда у таких людей прикосновение может вызывать даже физическую боль. Люди часто путают, потому что исходят из своей картины мира: «Мне от объятий хорошо, значит, и другому будет приятно», — отметила психолог.

Она призвала учитывать чувства и предпочтения других людей, демонстрируя уважение и заботу и спрашивая согласие на физический контакт, сообщает РИАМО.

Объятия являются одним из важнейших способов выражения чувств, и они полезны для психики. Однако в некоторых случаях близкий тактильный контакт может негативно отразиться на здоровье. О пользе и вреде объятий — в материале «Вечерней Москвы».