Эксперт объяснила, почему нельзя внезапно обнимать незнакомцев

Психолог Гладких объяснила, почему нельзя внезапно обнимать незнакомцев
Кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких поделилась рекомендациями относительно поведения в ситуациях, когда хочется выразить поддержку человеку через объятия. Эксперт подчеркнула, что необдуманные физические проявления внимания могут оказать негативное воздействие на собеседника, вызвав сильные негативные эмоции вплоть до травмы.
Специалист заметила, что внезапные объятия воспринимаются людьми по-разному: кому-то они приятны и поддерживают морально, другим доставляют дискомфорт или даже вызывают панику. Особое внимание психолог обратила на реакцию людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР): неожиданное физическое сближение способно спровоцировать тревожные воспоминания, боли и стрессовое состояние.
— Это может вызвать флешбэки — яркие, болезненные воспоминания, когда человек заново переживает тот ужас. Иногда у таких людей прикосновение может вызывать даже физическую боль. Люди часто путают, потому что исходят из своей картины мира: «Мне от объятий хорошо, значит, и другому будет приятно», — отметила психолог.
Она призвала учитывать чувства и предпочтения других людей, демонстрируя уважение и заботу и спрашивая согласие на физический контакт, сообщает РИАМО.
Объятия являются одним из важнейших способов выражения чувств, и они полезны для психики. Однако в некоторых случаях близкий тактильный контакт может негативно отразиться на здоровье. О пользе и вреде объятий — в материале «Вечерней Москвы».