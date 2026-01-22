Оказалось, что более двух третей людей фантазируют о БДСМ

О фантазиях, связанных с БДСМ, сообщают 40–70% людей, а около 20–30% говорят о том, что в той или иной степени участвовали в БДСМ-практиках, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт психотерапевтического центра «Медикал Фактум» Олег Гулько.

«Современные исследования рассматривают БДСМ как относительно распространенную сексуальную практику, формирующийся под влиянием множества биологических, психологических и социальных факторов. О фантазиях, связанных с БДСМ, сообщают 40–70% людей; около 20–30% говорят о том, что в той или иной степени участвовали в БДСМ-практиках. Ключевые сопутствующие черты включают повышенное половое влечение, стремление к сексуальным ощущениям и более свободные сексуальные взгляды, а не общую психопатологию», – объяснил Гулько.

Как объяснил специалист, интерес к БДСМ может быть связан с высокой склонностью к поиску острых ощущений.