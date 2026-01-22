Психолог рассказала, в каких профессиях находят себя люди с РАС

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала RT, что способности людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) могут стать конкурентным преимуществом в ряде профессий. Она обратила внимание на уникальные качества соискателей с этой особенностью: высокая концентрация, внимательность к деталям и способность выявлять закономерности

Все это востребовано в сферах аналитики, программирования, тестирования ПО и кибербезопасности. Такие специалисты показывают отличные результаты в научных исследованиях, инженерных разработках, бухучете, архивном деле и библиотечной сфере. Благодаря превосходному пространственному мышлению они достигают успехов в веб-дизайне, 3D-моделировании и логистике.

Люди с РАС демонстрируют выдающиеся успехи в ремесленных специальностях, таких как ювелирное дело и ремонт часов. Успех этих работников основан на ясных инструкциях и конкретных заданиях.

— Это работа с объектами, а не с людьми. Им нужна минимизация непредсказуемых социальных взаимодействий с другими людьми, — заключила психолог в беседе с RT.

В России наблюдается резкий рост заболеваемости расстройством аутистического спектра среди детей. Число случаев за последние шесть лет увеличилось примерно на 140 процентов. Наибольший рост отмечен с 2022 по 2024 год: с 44 до 76 тысяч. Подробнее о том, что такое аутизм, как он проявляется, по каким признакам его можно выявить и почему в стране наблюдается рост заболеваемости, — в материале «Вечерней Москвы».