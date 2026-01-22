Психолог предупредил о рисках возникновения фетиша на метеоризм

По данным платформы, специализирующейся на видеороликах для фетишистов, в 2025 году среди россиян самым быстро набирающим популярность стал контент с пукающими людьми. Как объяснила «Газете.Ru» клинический психолог Ольга Уманова, фетиши, в том числе связанные с телесными функциями, такими как газовыделение, часто возникают в юности через случайные ассоциации.

© Газета.Ru

«Например: подросток испытывает сильное возбуждение в момент, когда рядом происходит что-то «стыдное» или необычное (смех, неловкая ситуация, запах). Мозг закрепляет эту связь. Позже такой стимул начинает вызывать возбуждение сам по себе», – сказала она.

По ее словам, интерес к таким практикам может также быть связан с нарушением границ между «стыдным» и «эротическим».

«Функции кишечника традиционно считаются «неприличными», и их сексуализация может быть способом преодоления внутреннего запрета, получения контроля над чем-то социально табуированным. Парафилии, к которым относится и фартинг, рассматриваются как патологические только при наличии страдания, дистресса или ущерба другим людям. Само по себе наличие нетипичного сексуального предпочтения — не диагноз», – заметила специалист.

Однако специалист рекомендует обратиться за помощью, если человек сам переживает из-за своих влечений, чувствует стыд, вину, тревогу и хочет избавиться от них.