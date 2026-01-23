Психологи нашли связь между частым общением с чат-ботами и депрессией

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, выявило, что люди, ежедневно взаимодействующие с чат-ботами и генеративным искусственным интеллектом, имеют повышенную вероятность развития депрессии умеренной или более тяжелой степени.

Психиатр Рой Перлис, руководитель группы из Центра количественного анализа здоровья Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, отметил:

«Мы обнаружили, что регулярное использование ИИ связано с депрессивными симптомами, тревогой и раздражительностью».

Влияние возраста

Результаты показали, что возраст играет важную роль. У участников 45–64 лет риск депрессии был на 54% выше, если они часто использовали ИИ, тогда как среди людей 25–44 лет этот показатель составил 32%.

«У некоторых людей частое взаимодействие с ИИ может быть связано с возникновением депрессивных симптомов», — пишут исследователи.

Масштаб исследования

В рамках исследования опросили почти 21 000 взрослых жителей с апреля по май 2025 года. Участники отвечали на стандартные вопросы о психическом здоровье и о том, как часто они используют ИИ. Около 10% сообщили о ежедневном использовании, более 5% — несколько раз в день.

Однако авторы отмечают, что по дизайну исследования невозможно определить причинно-следственную связь: депрессия может провоцировать использование ИИ или наоборот.

Возможные причины и социальный контекст

Доктор Санни Танг, доцент психиатрии Институтов медицинских исследований Файнштейна при Northwell Health, пояснила:

«Люди с уже существующими симптомами психических расстройств могут чаще обращаться к ИИ за поддержкой, утешением или подтверждением собственной значимости. <...> Многие чувствуют себя одинокими из-за удалённой работы или других факторов. Одиночество сильно связано с депрессией, тревогой и раздражительностью».

По ее словам, социальная изоляция играет ключевую роль. Танг добавляет, что разработчики ИИ должны учитывать психическое здоровье пользователей.

«Необходимо внедрять меры, чтобы ИИ не усугублял симптомы и мог оказывать поддержку людям с психическими трудностями», — сказала она.

Будущее разработок

По мнению специалистов, компании должны создавать системы, которые безопасно взаимодействуют с людьми, учитывая их эмоциональное состояние.

«Важно задать себе вопрос: возможно ли создать ИИ, который реально помогает людям с проблемами психического здоровья?» — заключила Танг.

Исследование подчеркивает, что повседневное использование ИИ тесно связано с психологическим состоянием, особенно у людей среднего возраста, и требует внимания как со стороны пользователей, так и разработчиков.